نجوم زمن الفن الجميل حاضرون في مهرجان العلمين.. اعرف الحكاية

لم يغفل القائمون على مهرجان العلمين في نسختة الثانية عن أن يكون هناك نصيب لنجوم زمن الفن الجميل وسط التنوع الكبير الذي تشهده فعاليات المهرجان التي تنطلق يوم 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30 أغسطس.

نجوم الزمن الجميل حاضرون في مهرجان العلمين

وسيكون هناك نصيب لنجوم زمن الفن الجميل في فعاليات المهرجان من خلال حلقة غنائية تقدمها الإعلامية إسعاد يونس عن باقة من أروع أعمال الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي، ويحييها الفنان لؤى والفنانة كارمن سليمان تحت قيادة المايسترو نادر عباسي، في الأسبوع الثاني من فعالياته يوم السبت الموافق 25 يوليو.

وسيكون هناك حضور خاص للعندليب عبد الحليم حافظ من خلال عرض مسرحي يُشارك ضمن فعاليات المهرجان تحت عنوان «حبيبتي من تكون» التي تحكي عن قصة كفاحه والتي ستقدم في الأسبوع الثامن من الفعاليات يوم الخميس 29 أغسطس.