رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نجوم زمن الفن الجميل حاضرون في مهرجان العلمين.. اعرف الحكاية

كتب:

بسمة شطا
12:05 م | الإثنين 08 يوليو 2024
عبد الحليم حافظ

عبد الحليم حافظ

لم يغفل القائمون على مهرجان العلمين في نسختة الثانية عن أن يكون هناك نصيب لنجوم زمن الفن الجميل وسط التنوع الكبير الذي تشهده فعاليات المهرجان التي تنطلق يوم 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30 أغسطس.

نجوم الزمن الجميل حاضرون في مهرجان العلمين

وسيكون هناك نصيب لنجوم زمن الفن الجميل في فعاليات المهرجان من خلال حلقة غنائية تقدمها الإعلامية إسعاد يونس عن باقة من أروع أعمال الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي، ويحييها الفنان لؤى والفنانة كارمن سليمان تحت قيادة المايسترو نادر عباسي، في الأسبوع الثاني من فعالياته يوم السبت الموافق 25 يوليو.

وسيكون هناك حضور خاص للعندليب عبد الحليم حافظ من خلال عرض مسرحي يُشارك ضمن فعاليات المهرجان تحت عنوان «حبيبتي من تكون» التي تحكي عن قصة كفاحه والتي ستقدم في الأسبوع الثامن من الفعاليات يوم الخميس 29 أغسطس.

اقرأ المزيد:

خالد سليم من منزل عبد الحليم حافظ: سيظل رائد المشاعر والإحساس

حفيد عبد الحليم حافظ: «مش عاوز اتظلم بسبب قرابتي لــ العندليب»

«قصور الثقافة» تنظم احتفالية فنية لأغاني عبد الحليم حافظ على مسرح السامر

سعد لمجرد يزور قبر عبد الحليم حافظ وأم كلثوم.. ما القصة؟
بقلم بسمة شطا