طرب وموسيقى وراب.. حفلات مهرجان العلمين «على كل الأذواق»

أيام وتنطلق فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين، المقرر أن يشهد تنوعًا كبيرًا في برامجه، خاصة الحفلات الفنية التي يحرص المسؤولون خلالها على إسعاد كل الأذواق العامة، وأن تكون مناسبة لجميع الأعمار والفئات، بمشاركة نخبة كبيرة من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي.

تفاصيل الحفلات الفنية في مهرجان العلمين

وخلال التقرير الآتي نستعرض قائمة الحفلات الفنية بمختلف تصنيفاتها في مهرجان العلمين.

• الحفلات الغنائية

نخبة كبيرة من مطربي مصر والوطن العربي، يستعدون لتقديم حفلات غنائية مميزة ضمن فعاليات مهرجان العلمين، من بينهم محمد منير الذي يفتتح المهرجان، وعمرو دياب، ورامي جمال.

• حفلات الطرب

تنطلق حفلات الطرب أيضًا خلال فعاليات مهرجان العلمين، بمشاركة أبرز نجوم الطرب، مدحت صالح، وكاظم الساهر، وهاني شاكر.

ومن المقرر أن يكون حفل مدحت صالح في أول يوم من انطلاق المهرجان، الموافق الخميس 11 يوليو الجاري.

• حفلات الموسيقى

لحفلات الموسيقى أيضًا مكانها الكبير وسط الخطة الفنية لمهرجان العلمين، إذ يشارك فيها كل من الموسيقار نادر عباسي، بتقديم مجموعة من روائع الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وتقدمها الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في الأسبوع الثالث من المهرجان.

فيما ينطلق حفل الموسيقار عمر خيرت في الأسبوع الرابع من المهرجان الموافق 2 أغسطس المقبل.

• الحفلات التراثية

تشارك في تقديم الحفلات التراثية كل من فرقة طبلة الست، وفؤاد، ومنيب باند، في يوم السبت 20 يوليو الجاري، على خشبة المسرح الروماني بالمدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة.

• حفلات الراب والأندرجراوند

يشارك في حفلات الراب والأندرجراوند مجموعة مميزة من الفرق، إذ تقدم فرقة مسار إجباري حفلها يوم 16 أغسطس المقبل، ويأتي حفل فرقة كايروكي في يوم 23 من الشهر ذاته، فيما يختتم ويجز حفلات المهرجان في الأسبوع الثامن يوم 30 أغسطس.