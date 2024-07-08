كارمن سليمان ولؤي يقدمان أغاني عمار الشريعي في مهرجان العلمين 2024

انضمت الفنانة كارمن سليمان إلى مفاجآت مهرجان العلمين 2024، إذ تُشارك الفنان لؤي في حفل لتقديم أغاني الموسيقار الراحل عمار الشريعي، والتي سيتم تقديمها للمرة الأولى بشكل أوركسترالي كامل بقيادة المايسترو نادر عباسي، يوم الخميس 25 يوليو على المسرح الروماني في مدينة العلمين.

ويعتبر الحفل في مهرجان العلمين 2024 ضمن حلقة خاصة من برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والذي تقدم من خلاله نخبة من روائع الموسيقار عمار الشريعي في الافلام والمسلسلات من بينها «رأفت الهجان»، «أرابيسك»، و«هارون الرشيد»، «حديث الصباح والمساء»، «الزيني بركات»، «امرأة من زمن الحب»، و«زيزينيا».

المايسترو نادر عباسي يقود أوركسترا حفل مهرجان العملين 2024

يقود المايسترو نادر عباسي الأوركسترا الذي يتكون من 92 عازف وعازفة وكورال، حيث قاد نادر عباسي العديد من الأوركسترا العالمية منها أوركسترا مارسيليا الفيلهارموني، أوركسترا بوردو الفيلهارموني، وأوركسترا السلام فرنسا، وأيضاً قاد أوركسترا أوبرا عايدة في فرنسا والصين وروسيا وأمريكا وألمانيا، وله العديد من الأعمال العالمية التي جعلت منه شخصية عالمية في مجال الموسيقى.