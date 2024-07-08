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«مدبولي»: وضعنا خطة متكاملة للسيطرة على التضخم ونستهدف انتشار السلع في الأسواق

كتب:

محمد عزالدين
08:20 م | الإثنين 08 يوليو 2024
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية اتخذت قرارا استراتيجيا في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وهو عدم رفع أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية، وهو ما استمر لمدة سنة ونصف، رغم أن نفس الفترة شهدت تصاعدا كبيرا في الأسعار.

الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على المواد البترولية

وأضاف «مدبولي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «هذا الأمر أدى إلى ضغط رهيب على الدولة، وأصبحنا نحصل على مواد بترولية بجزء كبير من مواردنا، وكان الجزء الأكبر مدعوم، وبالتالي، فقد جرى زيادة الدين، حتى لا يتحمل المواطن في هذه الفترة كل الأعباء».

وتابع: «دول كثيرة اتخذت القرار منذ اليوم الأول بأن يتحمل المواطنون كل الزيادات، ونحن لم نكن نعلم إلى أي مدى ستستمر الأزمة، وكنا كل فترة نقول جايز الأزمة تستمر شهر أو شهرين وسنتحمل».

وواصل: «ازدادت الأمور سوءًا، لذلك، وضعنا خطة متكاملة للسيطرة على التضخم وتقليله بقدر الإمكان، وأن نضمن انتشار السلع والخدمات في السوق، ووجود تنافس بين المنتجين لضبط الأسعار».

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بقلم محمد عزالدين