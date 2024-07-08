«مدبولي»: نستهدف تقديم الخدمات بصورة مبسطة للمواطنين عبر التحول الرقمي

تحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن إضافة مهام أخرى له، وهي الاختصاص بالإصلاح الإداري بقرار من رئيس الجمهورية.

وقال «مدبولي» خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «أهم شيء هو هيكلة الوزارات والحكومة، وأنّ نسرع الخطى فيما يتعلق بالتحول الرقمي والميكنة وتقديم الخدمات بصورة مبسطة وميسرة للمواطنين، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة ورقمنة الخدمات حتى يدخل المواطن على منصات الدولة ويحصل عليها».

وتابع: «نحاول تبسيط وتيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بحصولهم على الخدمات من أماكن تقديمها، كما نعمل على إزالة المعوقات أمام الاستثمار»، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة ستشهد مجموعات وزارية متخصصة للتعامل مع الملفات بما يبسط الإجراءات وييسر الخطى.

وواصل: «نعمل على رفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري للدولة من خلال التدريب وبناء القدرات، وهذا تحدٍ كبير للفترة المقبلة، لأن رضاء المواطن مرتبطا بأن يكون الموظف قادرا ومدربا على أداء الخدمات، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار».

وشدد على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر: «الاقتصاد بتاعنا مش هيكبر غير كل ما أقدر أجيب موارد مالية إضافية»، مشيرًا إلى أن هذا الملف متقاطع مع أكثر من وزارة وسيتم التركيز عليه خلال الفترة المقبلة.