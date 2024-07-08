يمنع التساقط ويملأ الفراغات.. فوائد عصير البصل للشعر

مشكلات الشعر يعاني منها الكثير من الأشخاص، ويتسبب هذا الأمر في ضيق لدى البعض، وهناك حلول قد تساعد في القضاء على مشكلات الشعر مثل التساقط والتلف، ويعد الاعتماد على عصير البصل أبرز هذه الطرق التي ينصح بتجربتها.

الشعر والبصل

يحتوي البصل على العديد من المكونات التي يحتاجها الشعر لتعزيز صحته، حسبما ذكرت لمياء النجار استشاري الجلدية لـ «الوطن»، إذ أن العناصر التي يحتويها عصير البصل تتواجد في الأدوية والعلاجات المخصصة لعلاج الشعر ويعد أبرزها:

- مضادات الأكسدة

- مضادات الالتهابات

- عنصر الكبريت، يعمل على زياة إنتاج الشعر وترطيبه

- فيتامين سي

- يساعد في إنتاج الكولاجين، وهي مادة في غاية الأهمية للحفاظ على فروة الرأس

فوائد البصل على الشعر

فوائد عديدة لعصير البصل عند استخدامه على الشعر، يمكن لمن يعاني من الصلع الوراثي والشعر الخفيف وتلف الأطراف، الاعتماد على عصير البصل لتحسين صحة فروة الرأس والشعر، ومن أبرز هذه الفوائد:

- تعزيز صحة الشعر

- تكثيف الشعر وتقويته

- تنشيط الدروة الدموية للشعر

- إيقاق هرمون DHT وهو الهرمون المسئول عن الصلع الوراثي

- يحارب الجذور الحرة التي تؤدي إلى ضعف وتلف الشعر

- علاج الثعلبة

- ملء فراغات الرأس

التخلص من رائحة البصل في الشعر

رائحة البصل قد تكون مكروهة لدى البعض، ما يجعلهم يتجنبون الاعتماد على عصير البصل، ولذا قدمت استشاري الجلدية خلال حديثها لـ«الوطن»، طريقة سهلة للتخلص من رائحة البصل وهي:

- معلقة قهوة

- كوب من الماء

- معلقة خل أو ليمون

وضع هذه الوصفة على فروة الرأس، وتدليكها جيدًا لمدة نصف ساعة، تقضي بشكل نهائي على رائحة البصل في الشعر.