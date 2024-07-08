تذبذب في أسعار القهوة عالميا.. اعرف التفاصيل

تذبذبت أسعار العقود الآجلة للبن العربي بين 2.20 و2.35 دولار للرطل (450 جراما) بسبب المخاوف المستمرة بشأن العرض، ما زاد من تقلبات السوق، وقد أدى الجفاف المستمر في فيتنام، وهي من أكبر مصدري البن العربي، إلى تفاقم هذه المخاوف.

أسعار القهوة عالميا

بالإضافة إلى ذلك، ساهمت الأمطار الأقل من المتوسط ​​في البرازيل، أكبر مورد للبن العربي، وزيادة الطلب المضاربي بعد الأزمة في سوق الكاكاو في زيادة التقلبات، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.

تاريخيًا، وصل سعر القهوة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 339.86 في أبريل 1977.

ارتفع سعر القهوة بمقدار 45.88 دولار أمريكي للرطل أو بنسبة 24.37% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفروقات (CFD) الذي يتتبع السوق المرجعية لهذه السلعة.

توقعات أسعار القهوة عالميا

ومن المتوقع أن يتم تداول القهوة عند 233.42 دولار أمريكي للرطل بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم تداولها عند 254.78 في غضون 12 شهرًا.