قصواء الخلالي: نريد تطوير ملف التعليم لأنه الأخطر في أي بلد

علقت الإعلامية قصواء الخلالي، على التساؤلات البرلمانية الرسمية المتعلقة بالشهادات العلمية لوزير التربية والتعليم، مشيرة إلى أنه من المنتظر رد من الحكومة على تلك التساؤلات، مؤكدة أنه لن يحدث تجاوز للأمر وستكون هناك وقفة، وهي وقفة مفيدة بالنسبة لنا لإزالة أي رواسب، للتأكيد من الأمور وتحري المعلومات المدققة.

ملف التعليم هو الأهم والأخطر في أي بلد

وأضافت «الخلالي»، خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على سي بي سي، أن ملف التعليم هو الأهم والأخطر في أي بلد وأي مكان في العالم، ونريد تطور في هذا الملف، وهذا أمر صحيح لكن البداية الصحيحة لا تحمل لغط ولا تحمل تساؤلات مثيرة، ولا أن يكون هناك مساحات تشكيك وريبة خصوصا في ملف تربوي يمتد للأمن القومي والأخلاقي.

وتابعت قصواء الخلالي، أنه من غير المنطقي أن تكون هناك شوائب في هذا الملف، وأتوقع أنه يكون هناك رد واضح جلي لا يحتمل أي تفسيرات أخرى على التساؤلات المطروحة، خاصة وأنها تساؤلات نواب الأمة الذين يمثلون عموم المصريين، وهو تساؤل دستوري.

واختتمت: «نتمنى أن تكون الإجابة في صالحنا جميعًا، وفي إطار تحملنا جمعًا لمسؤوليتنا.. اعتدنا أن هناك مساحة من التواصل والإجابات التي تحمل كثيرا من المنطق في الأشهر الماضية من قبل رئيس الحكومة، وننتظر مثل تلك المساحة فيما يرتبط بهذا الموقف».