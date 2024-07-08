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عمرو خليل: حضور جميع الوزراء للبرلمان رسالة بالتزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها

كتب:

محمد عزالدين
11:42 م | الإثنين 08 يوليو 2024
عمرو خليل

عمرو خليل

قال الإعلامي عمرو خليل إنه تحت عنوان «معًا نبني مستقبلًا مستدامًا»، ألقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بيان الحكومة أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة المخصصة للاستماع إلى رؤى التغيير الحكومي الجديد.

حضور كامل للحكومة في البرلمان 

وأضاف «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة المصرية الجديدة بكامل تشكيلها كانت حاضرة في مجلس النواب في رسالة واضحة بأنها ملتزمة بتنفيذ تعهداتها أمام نواب الشعب.

وتابع: «ووفقا للقانون والدستور المصري، سيدرس مجلس النواب المصري البرنامج الحكومي خلال 10 أيام قبيل منحها الثقة، في مدة لا تتجاوز الـ30 يوما».

التغيير الحكومي شمل ثلثي التشكيل السابق

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة تضم 30 وزيرا بينهم 20 وزيرا جديدا؛ أي أن التغيير الحكومي شمل ثلثي التشكيل السابق.

ولفت إلى أنه خلال جلسة اليوم تم استعراض أبرز النقاط الرئيسية في برنامج الحكومة المصرية الجديدة، والتي تضمنت 4 محاور تشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد والخدمات وتدعيم الاستقرار السياسي.

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