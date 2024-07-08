محافظ بورسعيد ينعى والدة الإعلامي محمد شردي

نعى اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والأسى، وفاة والدة الإعلامي محمد مصطفى شردي ابن بورسعيد، داعيا الله أن يلهم ذويها الصبر والسلوان ويتغمدها بواسع رحمته وغفرانه.

المحافظ بقدم العزاء في والدة شردي

وتقدَّم محافظ بورسعيد بخالص العزاء للإعلامي محمد مصطفى شردي، ولأسرة الفقيدة، داعيًا المولى عزوجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

موعد ومكان جنازة والدة محمد شردي

كان الإعلامي محمد مصطفى شردي أعلن وفاة والدته ثريا إبراهيم القصيفي، ومكان وموعد الجنازة والدفن بمقابر العائلة وإقامة العزاء في بورسعيد.