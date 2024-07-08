موعد ومكان عزاء والدة الكاتب الصحفي محمد مصطفى شردي

كشف عبد الرحمن بصلة، القيادي في حزب الوفد، عن موعد ومكان عزاء والدة الكاتب الصحفي والقيادي بالحزب والإعلامي محمد مصطفى شردي.

وأوضح بصلة في تصريحات لـ«الوطن»، أن العزاء تقرر غدًا بمنزل العائلة بشارع أسوان بحي العرب ببورسعيد، مؤكدًا أن صلاة الجنازة ستقام غدًا عقب صلاة الظهر في مسجد الكبير المتعال، والدفن سيكون في مقابر الأسرة بباب 3.

وأوضح القيادي بالحزب أنه من المنتظر أن يحضر الجنازة اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بالإضافة إلى أسرة الراحلة وأهالي بورسعيد وأصدقاء الكاتب الصحفي محمد شردي.

كان الكاتب الصحفي محمد مصطفى شردي، ابن محافظة بورسعيد، أعلن وفاة والدته ثريا إبراهيم القصيفي، زوجة الكاتب الصحفي الراحل مصطفى شردي، رئيس تحرير جريدة الوفد وعضو مجلس الشعب السابق.

يُذكر أن الفقيدة كانت قد فقدت ابنها المهندس أيمن، شقيق الكاتب الصحفي، عام 2018.

ويعد الراحل زوج الفقيدة، الكاتب مصطفى شردي، الصحفي والسياسي البورسعيدي، أشهر من غطى أحداث الفدائيين على خط القناة لجريدة المصري التي أُغلقت من قِبل الاحتلال.