شاطئ بورسعيد ملاذ المصطافين هربا من ارتفاع درجات الحرارة.. «فسحة على قد الإيد»

شهد شاطئ بورسعيد إقبالًا من أهالي المحافظة والزائرين من محافظات أخرى، للاستمتاع بالهواء؛ هربًا من درجة الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة، ووصلت الصغرى في بورسعيد إلى 26 مئوية و31 مئوية للكبرى.

الإقبال على شاطئ بورسعيد هربًا من الحر

وشهد شاطئ بورسعيد في حي العرب إقبالًا كبيرًا من المصافين هربًا من الحر، وقال أحمد عبد القوي، إنه يعيش في القاهرة وحرص على زيارة شاطئ بورسعيد، باعتباره الأرخص، كما أنه آمن في السباحة له ولأبنائه، بالإضافة إلى أن الدخول إلى الشاطئ مجانًا إلا من استئجار الشمسية والكراسي للجلوس عليها.

انتشار المنقذين على شاطئ بورسعيد

وأكد إيهاب شطا مدير إدارة شاطئ بورسعيد انتشار المنقذين بطول الشاطئ، كما يجري متابعة الطقس على مدار اليوم، واتباع تعليمات المنقذين بالتزام السباحة بالقرب من الشاطئ، وعدم الدخول للمساحات طويله في غاطس البحر حتى لا يتعرضون للغرق.