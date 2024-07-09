حمادة هلال يعلن تعرض والد زوجته لأزمة صحية

أعلن المطرب حمادة هلال عبر «ستوري» موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، تعرض والد زوجته لأزمة صحية.

وشارك حمادة هلال صورة لحماه قائلاً: «اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفِ وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا، حماي الغالي».

أزمة حمادة هلال الصحية

وكان المطرب حمادة هلال، طلب من جمهوره الدعاء، منذ أيام، من خلال خاصية «ستوري» عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قائلاً: «اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشفِ أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا».

تساءل الجمهور عن حالته الصحية بعد هذا المنشور، فكتب حمادة هلال على صفحته بعد ساعات قليلة قائلاً: «أنا الحمد لله والشكر لله بخير، وفي نعمة كبيرة».

وذكر مصدر مقرب من حمادة هلال لـ«الوطن»، أنه يعاني من آلام في الظهر، تتطلب الجلوس في المنزل فترة، والحصول على الراحة.