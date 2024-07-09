نهائي كأس لبنان.. «الأنصار» يواجه «العهد» في معركة الحسم اليوم

يلتقي نادي الأنصار بنظيره العهد على ملعب «مجمع الرئيس فؤاد شهاب» بجونية، في نهائي بطولة كأس لبنان لكرة القدم، في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

مواجهة حاسمة للأنصار

يدخل نادي الأنصار مباراة نهائي كأس لبنان، بعد فوزه على نظيره البرج بنتيجة 1-0، في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب «أمين عبد النور الدولي»، بنصف نهائي المسابقة.

خسارة الدوري وصراع الكأس

وكان نادي الأنصار قد خسر لقب بطولة الدوري اللبناني أمام نادي النجمة، بنتيجة 1-2 في الدقائق الأخيرة من مباراة تحديد بطل الدوري، والتي جمعت بين الفريقين على ملعب «مجمع الرئيس فؤاد شهاب».

العهد يتأهل للنهائي

في المقابل، تأهل نادي العهد إلى المباراة النهائية بعد فوزه على نظيره الصفاء، بنتيجة 2-1 على ملعب «مجمع الرئيس فؤاد شهاب» في ربع نهائي بطولة كأس لبنان، وصعد إلى النهائي بعد انسحاب طرابلس في لقاء نصف نهائي المسابقة.