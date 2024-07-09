«القومية للأنفاق» تعلن انتهاء حفر النفق الجنوبي في الخط الرابع للمترو

تقدمت أعمال تنفيذ الخط الرابع للمترو في المرحلة الأولى من حدائق الأهرام حتى الفسطاط، كأحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والتي يتم تنفيذها في مناطق ذات كثافة سكانية مرتفة، وبالتالي ستخدم ملايين المواطنين في المناطق التي يمر بها الخط، في إطار توجه الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي.

العمل في الخط يتم على مدار الساعة

ووفق الهيئة القومية للأنفاق، انتهت الشركات المصرية، من تنفيذ النفق الجنوبي الخاص بالخط والذي يبلغ طوله 145 متر ويتكون من 697 حلقة خرسانية، ووصلت ماكينات الحفر إلى محطة المريوطية وجاري تجهيزها جيداً للبدء في أعمال الحفر الخاصة بالنفق الثاني.

وأكدت «القومية للأنفاق»، أن الحلقات الخرسانية الخاصة بالخط تُنتج بصفة مستمرة، وهناك ما يقرب من 50% من احتياجات النفق الجديد جاهزة بالفعل، موضحة أن العمل في الخط يتم على مدار الساعة ووفق المواصفات والمعايير العالمية وبأيادٍ مصرية خالصة.

وفي سياق متصل، أكد محمد الخولي، وفق ما نشرته الهيئة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن المرحلة الأولى من الخط تربط من أول مدينة السادس من أكتوبر حتى القاهرة الجديدة ويتبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول في محطة الملك الصالح.

نسبة الأعمال المدنية

وقال «الخولي»، إن الخط يخدم جميع سكان الجيزة وربطها مع عواصم القاهرة ويتم التنفيذ من خلال شركات وطنية مصرية خالصة، موضحاً أن نسبة الأعمال المدنية بلغت 30%، والأعمال والإلكتروميكانيك بلغت 20%، بجانب تصنيع الوحدات المتحركة