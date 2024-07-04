«القومية للأنفاق» تكشف تفاصيل تنفيذ المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو

كشف الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل تنفيذ المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو، إحدى وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، موضحا أنّ التنفيذ يتم وفق المعايير العالمية وبأيادٍ مصرية خالصة، وفي إطار توجيهات الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي.

مسار المرحلة الثانية

وقال الدكتور طارق جويلي لـ «الوطن»، إنّ مسار المرحلة الثانية يمتد بطول 23 كيلومترا بعدد 21 محطة بداية من الفسطاط المتقاطعة مع الخط السادس للمترو الذي يمتد من الخصوص وحتى المعادي، ثم إلى شارع صلاح سالم، ثم طريق النصر وحتى نادي المقاولون العرب.

وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنّ مسار المرحلة ينتهي في منطقة الورش شرق الطريق الدائري وشمال طريق «مصر - السويس» الصحراوي مرورا بمدينة نصر والرحاب، مؤكدا أنّ الهيئة حريصة على مراعاة جميع الفئات في تصميم المشروع خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة.

الخط الرابع للمترو

وأكد أنّ الخط الرابع للمترو يختلف عن الخطوط الأخرى في تركيب بوابات زجاجية على أرصفة المحطات لحماية وسلامة الركاب، مشيرا إلى تقدم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى، خاصة الأعمال الإنشائية لجميع المحطات.

وفي سياق متصل، نشرت الهيئة القومية للأنفاق فيديو عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، لأحدث تصوير جوي للمرحلة الأولى من الخط الرابع، حيث يبلغ طول المرحلة 19 كيلومترا وتشتمل على 17 محطة وتخدم المتحف المصري الكبير وميدان الرماية وشارع الهرم وتحقق ربط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.