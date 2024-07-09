كورسات مجانية من «الشباب».. اعرف التخصصات وأماكن التدريب

كشفت وزارة الشباب والرياضة، تفاصيل كورسات متنوعة لتطوير مهارات الشباب من أبناء محافظة المنيا، ويمكن الحصول عليها بشكل مجاني.

وكتبت وزارة الشباب عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: «لو من أبناء محافظة المنيا وبتدور على فرصة لتطوير مهاراتك والاستعداد لسوق العمل ماتفوتش الفرصة».

كورسات مجانية للشباب

وتقدّم وزارة الشباب الكورسات المجانية تحت عنوان «طوّر وغيّر» وهي عبارة عن مجموعة من الكورسات المتنوعة في (محافظة المنيا) عن موضوعات:

الذكاء الاصطناعي

- ريادة الأعمال

- التحول الرقمي

- التكنولوجي

-الجرافيك

- تحليل البيانات

- المهارات الحياتية

التدريبات مستمرة خلال شهر يوليو بمراكز شباب محافظة المنيا وتأتي التدريبات في المراكز التالية:

مراكز التدريب

- م.ش المدينة أ

م.ش ماقوسة

- م.ش دماريس

- م.ش معصرة ملوي

- مديرية الشباب والرياضة بالمنيا

كيفية التقديم والمشاركة في الدورات

سجل بياناتك للمشاركة في التدريبات مجانا واحصل على شهادات معتمدة https://forms.office.com/r/7Jp0BSwu8N، علما بأنّ التدريبات مقدمة ضمن مبادرة طور وغير تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتمكين الشباب وشركة مايكروسوفت مصر ومؤسسة كير مصر للتنمية).