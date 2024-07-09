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محمد عبد العزيز: اهتمام الحكومة بـ«العفو الرئاسي» يعكس توجيهات الرئيس السيسي

كتب:

يسرا البسيوني
03:48 ص | الثلاثاء 09 يوليو 2024
محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي

محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي

رحب محمد عبد العزيز عضو لجنة العفو الرئاسي، بالتصريح الإيجابي للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، بشأن تكليف الحكومة له بالتواصل المستمر مع لجنة العفو الرئاسي.

ملف العفو الرئاسي

وقال عضو لجنة العفو الرئاسي، في تصريح «الوطن» إنّ هذا الاهتمام من الحكومة بملف العفو الرئاسي ولجنته، يعكس توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة في هذا الشأن.

وأكد «عبد العزيز» أن لجنة العفو تؤكد من جانبها على العمل المتواصل مع الوزير المستشار محمود فوزي، لما لمسته من انحيازه للحقوق والحريات، والاستماع لكل الآراء وقت إدارته للأمانة الفنية للحوار الوطني، إذ تصدر ملف العفو الرئاسي اهتمام جميع القوى الوطنية والحزبية.

مسار عمل لجنة العفو الرئاسي

واختتم عضو لجنة العفو الرئاسي، بالإشارة إلى أن تصريح محمود فوزي خطوة مهمة في مسار عمل لجنة العفو الرئاسي، تطمئن أسر المحبوسين بأن الدولة تهتم بالمزيد من الإفراجات في أقرب وقت.

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بقلم يسرا البسيوني