طلب إحاطة في مجلس النواب لإعادة فتح الصالة المغطاة باستاد الإسكندرية

قدم محمود قاسم عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بشأن غلق الصالة المغطاة لاستاد الإسكندرية منذ عام 2004.

وأكد «قاسم» أن استاد الإسكندرية هو الأقدم في مصر وإفريقيا وأول استاد أولمبي، وافتُتح عام 1929، وأقيمت عليه العديد من البطولات، وكان مُتنفسًا لكل الأندية والرياضيين بالإسكندرية، مشيراً إلى أن غلق الصالة المغطاة أضر بالرياضة في المحافظة، وحرمها من الأبطال الذين كانت تُخرجهم.

وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً: «هل وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على علم بهذا الموضوع؟ ولماذا لم يتحرك لحل هذه المشكلة؟ ومتى يتدخل لحلها؟» مطالباً من رئيس مجلس النواب بإحالة طلبه إلى لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب واستدعاء الوزير لحضور الاجتماع والإجابة على تساؤلاته وتوفير التمويل اللازم لإعادة تأهيل الصالة وتشغيلها.