انطلاق تصفيات المشروع الوطني للقراءة للمعلم المثقف في كفر الشيخ

انطلقت تصفيات المشروع الوطني للقراءة للمُعلم المثقف، التي تُقام على مستوى منطقة كفر الشيخ الأزهرية، بقاعة الكمبيوتر التعليمي، تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وإشراف عام حسام حماد، الوكيل الثقافي، ومتابعة الدكتور ياسر سلامة، الوكيل الشرعي بالمنطقة.

تصفيات بين 3 متسابقين

ومن جانبه، أوضح الدكتور تامر صالح، منسق المشروع بالمنطقة، أنّ التصفيات المقامة حاليًا تشمل المُعلمين المشاركين في المشروع وعددهم 3 متسابقين وهم كلً من: عصام حشيش، أخصائي اجتماعي بإدارة سيدي سالم، وهبة أحمد عبد الحميد، بمعهد كفر الشيخ النموذجي، ومحمد زيدان، مُعلم لغة إنجليزية بإدارة سيدي سالم.

ويقيم الاختبارات مجموعة متميزة من موجهي عموم وموجهي الإدارات، ومن المقرر أنّ يتم تصعيد مُعلم مثقف واحد ليُمثل منطقة كفر الشيخ الأزهرية بالتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

معلومات عن المشروع الوطني للقراءة

يذكر أنّ المشروع الوطني للقراءة يهدف إلى إحداث نهضة نوعية في القراءة تتوافق مع رؤية مصر 2030، ويرتكز المشروع على أربعة أبعاد ومنافسات رئيسة، وهي: القراءة بين طلاب المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية للحصول على لقب «الطالب المثقف»، والقراءة لطلاب الجامعات للمنافسة على لقب «القارئ الماسي»، ومنافسة في القراءة للمُعلمين على لقب المُعلم المثقف»، وأخيرًا منافسة خاصة بالمؤسسات المجتمعية للحصول على لقب «المؤسسة التنويرية».