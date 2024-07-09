أسعار البيض في المحلات اليوم الثلاثاء 7-9-202

شهدت أسعار البيض اليوم 7-9-2024 في الأسواق والمحلات، استقرارا ملحوظا لمختلف الأنواع، حيث سجل سعر البيضة الواحدة نحو 5.51 جنيه.

وترصد السطور التالية أسعار البيض اليوم 7-9-2024 في الأسواق والمحلات، وفق آخر تحديث للأسعار عبر الموقع الرسمي لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار البيض اليوم

سجل سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق والمحلات نحو 155.2 جنيه، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي نحو 158.24 جنيه في الأسواق.

أسعار البيض الأحمر

وسجل سعر البيضة الواحدة الحمراء نحو 5.51 جنيه، بينما بلغ سعر البيضة البلدي الواحدة نحو 5.74 جنيه.

سعر البيض في بورصة الدواجن

يتراوح سعر طبق البيض البلدي في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء بين 129 إلى 130 جنيها، بينما يتراوح سعر طبق البيض الأحمر بين 139 إلى 142 جنيها.

وفي المقابل، يتراوح سعر طبق البيض الأبيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء بين 136 إلى 138 جنيها، بينما يتراوح سعر طبق البيض الأبيض للمستهلك بين 145 إلى 150 جنيها.