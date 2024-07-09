«الضرائب» توجه رسالة لممولي القاهرة والإسكندرية وجنوب الوادي

طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ممولي كل من مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي والملزمين بالمرحلة السادسة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات في 15 يوليو 2024، وفقًا لقرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023، سرعة التوجه إلى المأموريات التابعين لها للحصول على أكواد التفعيل للدخول على البيئة الفعلية للمنظومة، موضحة أنه تم إتاحة أكواد التفعيل بالمأموريات اعتبارًا من 23 يونيو الجاري.

إدراج الشركات في البيئة الفعلية

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم إتاحة البيئة الفعلية للمنظومة لممولي المرحلة السادسة، منها اعتبارا من تاريخ الإلزام الفعلي في 15 يوليو 2024، مطالبة الممولين بسرعة الالتزام بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقًا لقرار الإلزام، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقى الاستفسارات على 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.