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القبض على شاب بحوزته كمية من الأدوية المهربة جمركياً في الزيتون

كتب:

محمد بركات
12:39 م | السبت 10 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) حال سيره عكس الإتجاه مستقلاً دراجة نارية وبحوزته حقيبة عُثر بداخلها على (مجموعة من الأدوية بإجمالى عدد 1307 "قرص، كبسولة، أمبول"- عدد 10 أكياس "جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة - مبلغ مالى).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، والدراجة النارية لتسهيل تحركاته، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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