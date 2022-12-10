القبض على شاب بحوزته كمية من الأدوية المهربة جمركياً في الزيتون

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء) حال سيره عكس الإتجاه مستقلاً دراجة نارية وبحوزته حقيبة عُثر بداخلها على (مجموعة من الأدوية بإجمالى عدد 1307 "قرص، كبسولة، أمبول"- عدد 10 أكياس "جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة - مبلغ مالى).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، والدراجة النارية لتسهيل تحركاته، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.