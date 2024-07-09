5 قنوات مجانية تنقل مباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي اليورو.. اضبط التردد

تتجه الأنظار في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب أليانز أرينا، لمتابعة المباراة المرتقبة التي تجمع منتخب إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي بطولة الأمم الأوروبية، يورو 2024، حيث تبحث الجماهير عن القنوات المجانية الناقلة للقاء الحاسم لتحديد هوية المتأهل الأول للمباراة النهائية.

يدخل المنتخبان اللقاء، وهدفهما حجز أولى بطاقات التأهل للمباراة النهائية، وانتظار الفائز من نصف النهائي الثاني الذي يجمع هولندا بإنجلترا، غدا الأربعاء.

القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024

ويستعرض «الوطن» في السطور التالية القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة إسبانيا وفرنسا في نصف نهائي يورو 2024.

قناة RTI SD

القمر: يوتلسات 9 شرق

االتردد : 11900

الاستقطاب : افقي

معدل ترميز 27500

قناة RTS1

القمر: يوتلسات 9 شرقا

االتردد : 12034

الاستقطاب : رأسي

معدل ترميز 27500

قناة RAI 2

القمر الصناعي: الأوروبي 13 شرقا

التردد : 10992

الاستقطاب : رأسي

معدل ترميز: 27500

قناة M6 suisse

القمر: يوتلسات 9 شرقا

التردد : 12034

الاستقطاب : رأسي

معدل ترميز 27500

قناة ORTM MALI

القمر: يوتلسات 9 شرقا

التردد : 12034

الاستقطاب : رأسي

معدل ترميز 27500

إسبانيا وفرنسا وجها لوجه في نصف نهائي يورو 2024

وكان منتخب إسبانيا حجز مقعده في نصف نهائي بطولة الأمم الأوروبية يورو 2024 بعد فوز مثير على نظيره الألماني بهدفين لهدف، فيما حجز منتخب فرنسا مقعده في الدور ذاته بعد فوز درامي على البرتغالي بركلات الترجيح بعد إنتهاء اللقاء بالتعادل السلبي بينهما.