تعرف على رسوم تسجيل السيارات في الشهر العقاري 2024

يحتاج العديد من المواطنين لمعرفة رسوم تسجيل السيارات في الشهر العقاري 2024، وذلك وفق البنود الخاصة بالقانون الجديد والتي تضم العديد من المميزات، التي تأتي في صالح المواطن ومساعدتهم على تسجيل ما يمتلكونه بشكل قانوني.

رسوم تسجيل السيارات في الشهر العقاري 2024

وقامت مصلحة الشهر العقاري بتعليق لوحات في كافة مكاتبها على مستوى الجمهورية، تحتوي على الرسوم الجديدة التي تخص رسوم تسجيل السيارات في الشهر العقاري 2024.

جدول أسعار السيارات الملاكي والمستوردة من الخارج

ووفقًا لما أعلن عنه الشهر العقاري جاءت الأسعار طبقًا للجدول تستمل على سيارات الأجرة والملاكي والسيارات المستوردة، سيارات النصر وذلك منذ عام 2004 وحتى العام الجاري.

كما أن الجدول الموجود ي كافة مكاتب الشهر العقاري على مستوي أنحاء الجمهورية شمل على السيارات من موديل 2004 وحتى 2024، والرسوم تبدأ من 600 جنيه وحتى 12230 جنيهًا.

وبالنسبة للزيادات التي جاءت على السيارات، شملت أيضًا السيارة الميكروباص والأتوبيسات وذلك بواقع 2% من قيمة السيارة التي تحتاج للتسجيل في الشهر العقاري.

الأوراق المطلوبة

كما أن هناك عدد من الأوراق للتمكن من تسجيل السيارات في الشهر العقاري والتي جاءت كالتالي:

1- اسم المشتري والوظيفة والجنسية والعنوان.

2- أصل بطاقة الرقم القومي سارية للبائع.

3- رخصة السيارة ويجب أن تكون سارية أو شهادة بيانات حديثة.