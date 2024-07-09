جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف المرحلة الابتدائية في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، للعام 2023 - 2024، وذلك عقب اعتماد جداول امتحانات الدور الثاني من محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الدور الثاني للصفوف الابتدائية في كفر الشيخ

وتقدم «الوطن» جدول امتحانات الدور الثاني للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، حيث يؤدي طلاب تلك المرحلة امتحاناتهم، كالتالي:

- السبت 27 يوليو 2024: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

- الأحد 28 يوليو 2024: مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

- الاثنين 29 يوليو 2024: مادتي اللغة الإنجليزية، والدراسات الاجتماعية.

- الثلاثاء 30 يوليو 2024: مادتي الرياضيات، وICT.

جدير بالذكر، أنّه يتم عقد امتحانات الدور الثاني للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بكفر الشيخ، للعام 2023 - 2024، عقب انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 الذي ينتهي في 20 يوليو الجاري.

إنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الدور الثاني

ومن المقرر، أنّ تُنهي مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ كافة استعداداتها لامتحانات الدور الثاني بجميع المراحل التعليمية، من خلال تعقيم وتطهير المدارس، وتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.