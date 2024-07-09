جدول عروض مسرحيات مهرجان العلمين 2024.. أبرزها «حبيبتي من تكون»

كشف الموقع الرسمي لمهرجان العلمين 2024 عن مواعيد العروض المسرحية المشاركة في الدورة الثانية من فعاليات المهرجان، والتي تنطلق في الفترة من 11 يوليو الجاري وحتى 30 أغسطس المقبل، وعلى مدار 50 يوما كاملة يعرض 10 عروض مسرحية مختلفة ومميزة.

مسرحية «حبيبتي من تكون»

أولى المسرحيات التي ستعرض في الفترة من 17 إلى 22 يوليو الجاري، تتناول السيرة الذاتية للفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

مسرحية «فيلم رومانسي»

تعرض المسرحية في الفترة من 18 إلى 21 يوليو الجاري على مسرح «نورث سكوير».

مسرحية «التلفزيون»

تجمع المسرحية حسن الرداد وإيمي سمير عانم بجانب عدد من نجوم الكوميديا، ومن المقرر أن تعرض في الفترة من 20 إلى 21 يوليو الجاري.

مسرحية «الستات عايزة إيه؟»

تعرض المسرحية في الفترة من 25 إلى 28 يوليو الجاري على مسرح «نورث سكوير».

مسرحية «عملوها ازاي»

المسرحية من بطولة كريم محمود عبد العزيز وعائشة بن أحمد بجانب عدد من نجوم الكوميديا، ومن المقرر أن تعرض المسرحية من 25 إلى 26 يوليو الجاري.

مسرحية «حدوتة بعد النوم»

يبدأ عرض المسرحية في الفترة من 1 إلى 4 أغسطس المقبل على مسرح «نورث سكوير».

مسرحية «الشهرة»

يبدأ عرض المسرحية في الفترة من 1 إلى 3 أغسطس المقبل ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

مسرحية «بولاك روج»

يبدأ عرض المسرحية في الفترة من 8 إلى 11 أغسطس المقبل، على مسرح «نورث سكوير».

مسرحية «دكان الأحلام»

يبدأ عرض المسرحية في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الجاري على مسرح المدينة التراثية في مدينة العلمين.

مسرحية «السندباد»

المسرحية من بطولة الفنان كريم عبد العزيز ونيللي كريم بجانب مجموعة كبيرة من النجوم، ومن المقرر أن تعرض يوم 30 أغسطس المقبل.