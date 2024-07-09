«دكان الأحلام» فانتازيا كوميدية لمدة 3 ليالي في مهرجان العلمين 2024

مجموعة متنوعة ومختلفة من العروض المسرحية تشارك في الدورة الثانية من مهرجان العلمين 2024، الذي تنطلق فعالياته يوم الخميس المقبل وتستمر حتى نهاية أغسطس، ويصل عدد المسرحيات المعروضة على مدار 8 أسابيع من الفعاليات إلى 10 عروض، بين مسرحيات تحمل توقيع كبار النجوم وعروض ذات أفكار مختلفة وروح شبابية مليئة بالموهبة.

ومن أبرز العروض المسرحية المشاركة في مهرجان العلمين 2024، العرض المسرحي «دكان الأحلام»، والمقرر أن يعرض في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس المقبل على مسرح مدينة التراث، بمدينة العلمين الجديدة.

تفاصيل العرض المسرحي «دكان الأحلام» في مهرجان العلمين 2024

تدور أحداث العرض المسرحي «دكان الأحلام» للمخرج أنس النيلي، في إطار كوميدي، حيث يدور حول فكرة فانتازية خيالية تحكي عن متجر لبيع الأحلام ومن خلاله يستطيع الإنسان أن يحلم بما يشاء على حسب الحلم الذي قام بشرائه، وذلك منذ لحظة نومه إلى أن يستيقظ، ومن خلال أحداث العرض نتعرف على روح المصريين وكيفية قبولهم للجميع وروح التسامح لديهم.