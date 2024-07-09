نائب محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بالنزول للشارع لمتابعة المشروعات

شنّ حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية حملة ميدانية مكثفة لتفقد مشاريع التطوير الجارية في أحياء المنطقة، والتأكّد من سير العمل وفقًا للمعايير المحددة.

شملت جولاته التفقدية دار مناسبات شبرا بشارع الترعة البولاقية، إذ اطلع على أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية حاليًا، والتي تشمل تغيير الأرضيات، وأعمال الدهانات، ورفع كفاءة دورات المياه، وعمل عزل كامل للسقف للحماية من مياه الأمطار وحرارة الشمس، بالإضافة إلى تغيير الأثاث.

أهمية تطوير دور المناسبات

وأكّد نائب محافظ القاهرة أهمية تطوير دور المناسبات ودعمها، باعتبارها من ركائز الاستقرار الاجتماعي، إذ تُتيح إحياء المناسبات الاجتماعية والدينية، وتقدم خدمات مميزة لأهالي الأحياء.

توجيهات صارمة لرؤساء الأحياء

شدّد «فوزي» على ضرورة التواجد المستمر لرؤساء الأحياء في الشوارع لمتابعة سير العمل في مشاريع التطوير، والتأكد من جودة التنفيذ.

متابعة ميدانية

حرص نائب محافظ القاهرة على متابعة إعادة شوارع حي الزاوية الحمراء إلى حالتها الطبيعية بعد الانتهاء من تطوير شبكة الصرف الصحي ومرفق المياه بمساكن الضباط في أرض الجنينة، وذلك بحضور عبدالله عزت الديب رئيس الحي، ومديري الإدارات التنفيذية.