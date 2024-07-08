نائب محافظ القاهرة: متابعة تطبيق مواعيد غلق المحلات والورش والمولات

أكدت المهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمٌنطقة الشرقية، استمرار مُتابعة تنفيذ قرار غلق المحلات العامة في المواعيد الرسمية، المٌقررة بأحياء المنطقة الشرقية بأحياء مصر الجديدة، وشرق مدينة نصر، وغرب مدينة نصر، وشارع جسر السويس حي عين شمس، وأيضا مُتابعة غلق الورش بأحياء شرق وغرب مدينة نصر وعين شمس.

مواعيد عمل الورش

وأشارت إلى أن مواعيد عمل الورش من 8 صباحاً حتى السابعة مساءً، باستثناء الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والمرتبطة بالخدمات العاجلة، ومواعيد فتح المحال من السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، والعمل حتى الحادية عشر مساءً أيام الإجازات الخميس والجمعة.

مواعيد عمل المولات التجارية

أما مواعيد عمل المولات التجارية من العاشرة صباحاً حتى الثانية عشر منتصف الليل، مع وجود أنشطة مُستثناة من مواعيد الغلق، مثل البقالة والسوبر ماركت والمخازن والأفران، ومحال بيع الفواكه والخضروات والدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.