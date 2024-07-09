أسعار الأسمنت اليوم 9-7-2024 في مصر.. طن «الرمادي» بـ2245 جنيها

سجلت أسعار الأسمنت اليوم 9-7-2024 في مصر، تراجعا طفيفا في بعض الأنواع، وفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم الثلاثاء، بقيمة 71 جنيها، ليسجل نحو 2245 جنيها للطن، وسجل سعر طن أسمنت السويدي نحو 2100 جنيها.

وجاء أسمنت سوهاج بقيمة 1960 جنيها، بينما جاء أسمنت السويس وأسمنت الغربية بسعر 2500 جنيه للطن، وطن أسمنت وادب النيل نحو 1930 جنيها.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

وسجل سعر طن أسمنت التعمير اليوم نحو 2030 جنيها، بينما بلغ سعر طن أسمنت الفهد نحو 1920، كما سجل سعر طن أسمنت الصعيد نحو 1990 جنيها، وبلغ سعر طن أسمنت حلوان نحو 1980 جنيها.

وفي المقابل، سجل سعر طن أسمنت السهم نحو 1940 جنيها، بينما وصل سعر طن أسمنت المسلح إلى نحو 2000 جنيه، وسعر طن أسمنت المعلم بنحو 1970 جنيها للمستهلك في الأسواق اليوم.