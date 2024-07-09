طرح 4 محال تجارية ومخبز للمزاد العلني ببيلا في كفر الشيخ

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن طرح 4 محلات تجارية ومخبز تابعين للوحدة المحلية بنطاق مدينة بيلا، للمزاد العلني لمدة 3 سنوات، وذلك بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

طرح 4 محلات تجارية ومخبز للمزاد العلني ببيلا

وقالت الوحدة المحلية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنّ المحلات الأربعة تحمل أرقام (7،5،2،1) بمجمع مواقف بيلا، وتبلغ قيمة كراسة الشروط 300 جنيه، وتبلغ قيمة تأمين دخول المزاد للمحل رقم (1) 5000 جنيه، بينما تبلغ قيمة تأمين دخول المزاد للمحل رقم (2) 3000 جنيه، فيما تبلغ قيمة تأمين دخول المزاد للمحلين رقم (7،5) 2000 جنيه، على أنّ تُعقد جلسة المزاد الساعة 11 ظهرا بمقر مجلس مدينة بيلا يوم الاثنين الموافق 22 يوليو 2024.

299 جنيها قيمة كراسة الشروط

وأضافت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، أنّه سيتم طرح مخبز الوحدة المحلية رقم (2) بجوار النيابة الإدارية للمزاد العلني، وتبلغ قيمة كراسة الشروط 299 جنيها، وتبلغ قيمة تأمين دخول المزاد 15000 جنيه، على أنّ تُعقد جلسة المزاد الساعة 11 ظهرا بمقر مجلس مدينة بيلا يوم الاثنين الموافق 29 يوليو 2024، مطالبةً الراغبين في دخول المزاد التوجه إلى ديوان عام الوحدة المحلية لشراء كراسة الشروط، وسداد قيمة تأمين دخول المزاد.