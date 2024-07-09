بدء حجز وحدات لؤلؤة القاهرة الجديدة بتقسيط على 7 سنوات.. الرابط والشروط

تفتح الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باب حجز شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، غدًا الأربعاء الموافق 10 يوليو الجاري ويستمر لمدة 15 يومًا من خلال الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان، ضمن الإسكان التعاوني في 5 مدن جديدة، وتُطرح الشقق بأسعار أقل عن مثيلاتها في السوق العقارية في نفس المناطق.

رابط التقديم على شقق القاهرة الجديدة

وقالت مصادر بوزارة الإسكان، إنَّ حجز شقق الإسكان التعاوني بمشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، سيكون من خلال موقع بنك التعمير والإسكان من هنــــــــا، وذلك بداية من غد الأربعاء 10 يوليو وحتى الـ24 من نفس الشهر، على أن تجرى القرعة العلنية في الـ9 من سبتمبر المقبل، علمًا بأنَّ موعد تسليم الشقق لمستحقيها في موعد غايته ديسمبر المقبل.

تفاصيل مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة

ووفقًا لكراسة الشروط الخاصة بالطرح، يأتي المشروع على مساحة 143 فدانًا، لا تتجاوز نسبة البناء 30%، علمًا بأن باقي المساحات للمسطحات الخضراء والخدمات العامة، يضم مبانِ خدمية، ومبنى إداري واجتماعي ومسجد وملاعب مفتوحة إضافة إلى قطع أراضي استثمارية لأنشطة الخدمات مخصصة لإنشاء مدرسة دولية ومستشفى تخصصي متميز و4 مولات تجارية.

وأوضحت الكراسة أنَّ المشروع يشمل 29 شقة سكنية نصف تشطيب جاهزة للتسليم بقطاع الأندلس خلف الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، ولمزيد من التفاصيل حول مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة، يُمكن الاطلاع على نسخة من كراسة الشروط الخاصة بالطرح من هنـــــــــا.