باقِ ساعات على فتح الحجز.. كيف تحصل على شقة من الإسكان التعاوني في 5 مدن؟

يٌفتح حجز شقق الإسكان التعاوني رسميًا، خلال ساعات، في 5 مدن جديدة هي «القاهرة الجديدة، وبدر، و6 أكتوبر، والسويس، والعاشر من رمضان»، إذ من المُقرر إعلان الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، فتح باب الحجز على شقق نصف تشطيب، جاهزة للتسليم، بالتقسيط على مُدد تتراوح من 5 إلى 7 سنوات، بأنظمة سداد مٌختلفة يختار منها المُتقدم للحجز ما يناسبه.

كيف تحصل على شقة من الإسكان التعاوني؟

حصلت «الوطن»، من مصادرها، على نسخة من كُراسات الشروط الخاصة بطرح الإسكان التعاوني المُقرر له الأربعاء 10 يوليو الجاري، أوضحت كيف يجري الحصول على شقة «نصف تشطيب»، بمساحات تتراوح من 97 إلى 150 مترا مربعا في أيٍ من المدن الـ5 بأسعار، أقل عن مثيلاتها بالسوق العقاري، جاءت كالتالي:

خطوات الحصول على شقة من الإسكان التعاوني

- يفتح باب حجز الشقق الأربعاء 10 يوليو الجاري.

- يتم التقديم على حجز الشقة في المنطقة المرغوبة.

- يستمر التقديم لمدة 15 يوما من تاريخ فتح الحجز.

- تقديم المستندات المطلوبة.

- تحديد الشقة والمساحة والدور.

- يُغلق باب الحجز يوم 24 يوليو الجاري.

- تجري القرعة العلنية بعد غلق باب الحجز.

- تاريخ إجراء القرعة العلنية في 9 سبتمبر المُقبل بمقر الهيئة.

- على المتقدمين حضور القرعة العلنية أو من ينوب عنهم بموجب توكيل رسمي.

- يجري تسليم الشقق للفائزين بالقرعة في موعد غايته ديسمبر المقبل.

المستندات المطلوبة لحجز شقق الإسكان التعاوني

- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- الإقرار الخاص بالاطلاع على الشروط المالية، وكل البيانات الواردة بالكراسة، ويتم تحديد المساحة المطلوب حجزها.