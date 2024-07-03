وزير العمل: حصر العمالة غير المنتظمة على رأس أولوياتي

أكد محمد جبران وزير العمل على أهمية التركيز على مجموعة من الملفات خلال الفترة المُقبلة، أهمها التطوير في منظومة التدريب المهني في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك ملف العمالة غير المنتظمة، موجهًا مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الحصر للعمالة غير المنتظمة داخل مواقع العمل والإنتاج، وتقديم كل أشكل الدعم للمستحقين من هذه الفئة التي تحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية .

جاء ذلك خلال أول لقاء للوزير محمد جبران ، عقب تأديته اليمين الدستورية، وزيرًا للعمل أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع بعض القيادات، والمكتب الفني بالوزارة .

تنفيذ خطة الوزارة بمواقع العمل بالمحافظات

وأوضح جبران خلال هذا اللقاء الذي إنعقد في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أهمية دور مديريات العمل في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، مؤكدًا أهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة ،والإستماع إلى مطالبهم ،وتنفيذها.

ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات

وقال جبران إن لديه إيمانا كاملا بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة، مُشيرًا إلى أهمية وجود فريق عمل لمتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات في إطار خطة زمنية مُحددة.