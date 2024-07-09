بضغطة زر واحدة.. «Spoken Gloves» مشروع طلابي للتواصل مع الصم والبكم

عام دراسي كامل عكف خلاله 6 طلاب بالفرقة الرابعة في قسم برمجة الآلة واسترجاع المعلومات بكلية الذكاء الاصطناعي جامعة كفر الشيخ، على إعداد مشروع تخرجهم، إذ فّكر هؤلاء في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع المحيط بهم، فكان التواصل مع الصم والبكم من أكبر التحديات التي تواجههم، فقرروا أن يكون مشروعهم «Spoken Gloves»، وهو نظام تواصل مبتكر مصمم لتعزيز التواصل بين الأشخاص الطبيعين والمصابين بالصمم والبكم، بحسب الدكتورة فاطمة طلعت مٌدرس بقسم برمجة الآلة واسترجاع المعلومات بالكلية، لـ«الوطن».

تفاصيل مشروع «Spoken Gloves»

«Spoken Gloves»، هو الاسم الذي أطلقه الطلاب «أحمد ممدوح، يوسف محمد، عبد المنعم يسري، عبدالله علي، حسن ناصر، عاصم يسن»، على مشروعهم الذي يعتمد على تكنولوجيا متقدمة في الذكاء الاصطناعي تشمل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحويل لغة الإشارة إلى كلام مسموع، فضلا عن تحويل الكلام المسموع إلى نص مكتوب، وكذلك ترجمة الصور إلى نصوص مفهومة، بحسب الطلاب لـ«الوطن».

ووفقا للدكتورة فاطمة طلعت، فإن القفازات الذكية المدمجة في النظام تعمل على التقاط حركات يد المستخدمين وتحويلها إلى إشارات رقمية يتم تحليلها وتفسيرها باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، حيث أنه بمجرد تفسير الإشارات، تتحول إلى كلام مسموع أو نص مكتوب يمكن للأشخاص الطبيعين فهمه، كما يمكن للنظام أن يعكس العملية، حيث يحول الكلام المسموع أو النص المكتوب إلى لغة الإشارة المرئية، ما يسهل التواصل الفوري والمباشر بين الطرفين.

فكرة مشروع «Spoken Gloves»

مشروع «Spoken Gloves»، يقدم حلا شاملا ومتكاملا للتغلب على حواجز التواصل بين الأفراد الطبيعين وذوي الهمم، خاصة الصم والبكم، ما يتيح تفاعلا أكثر سلاسة وفاعلية في مختلف المواقف الاجتماعية والمهنية، بـ«ضغطة زر واحدة»، بحسب الطلاب: «لقينا أكتر حاجة ممكن نعملها في مشروع تخرجنا هو إننا نفكر نخدم الفئات الخاصة زي ذوي الهمم، فقولنا هنعمل ابتكار لتعزيز التواصل بين الصم والبكم والناس العادية، وفعلا قدرنا نعمل جوانتي أو جلافز بالذكاء الاصطناعي لتعزيز التواصل، يقدر الشخص يلبسه وبضغظة زر يمكن تحويلها إلى كلام مسموع أو نص مكتوب».