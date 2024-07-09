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تشكيل هيئة مكتب المهن الطبية.. تجديد الثقة في أمين عام الاتحاد

كتب:

إسراء سليمان
12:23 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
اتحاد المهن الطبية - أرشيفية

اتحاد المهن الطبية - أرشيفية

عقد مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية اجتماعًا صباح اليوم لتشكيل هيئة المكتب الجديدة بعد انتخابات نقابتي الأطباء البيطريين وأطباء الأسنان. 

المهن الطبية

وأسفرت جلسة اتحاد المهن الطبية عن تجديد الثقة بالتزكية لاختيار الدكتور محمد علاء الدين أمينًا عامًا للاتحاد، والدكتور أبو بكر القاضى أمينًا عامًا مساعدًا، وعلى منصب أمانة الصندوق وانتخاب الدكتور كريم ذكى أمينًا للصندوق، وتزكية الدكتور حسين عبد الهادى حسين أمينًا مساعدًا للصندوق.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.