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بشرى سارة لأعضاء نقابات المهن الطبية.. اليوم بدء صرف دفعة معاشات مايو

كتب:

إسراء سليمان
11:16 ص | الأربعاء 03 أبريل 2024
اتحاد المهن الطبية

اتحاد المهن الطبية

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد نقابات المهن الطبية، التي تضم نقابات (الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين، والصيادلة)، بدء تحويل دفعة معاشات مايو لأعضاء النقابات الأربعة وورثتهم، اعتبارا من اليوم بجميع البنوك، وتشمل دفعة مايو معاشات أشهر أبريل - مايو - يونيو 2024. 

يأتي ذلك بناء على قرار مجلس الاتحاد في جلسته التي عقدت في العشرين من فبراير الماضي عن صرف معاش شهر مايو للأعضاء وأسرهم مبكرا عن موعده، بمناسبة الأعياد، على أن يجرى في الأسبوع الأول من شهر أبريل.

عدد الأعضاء المستحقين لمعاش النقابات 

يشار إلى أنه بلغ عدد الأعضاء المستحقين للمعاش نحو 121 ألف عضو، فيما بلغ إجمالي قيمة معاش الأعضاء وأسرهم حوالى 463 مليون جنيه، ويصرف المعاش إجمالاً كل ثلاثة أشهر في منتصف أشهر (فبراير – مايو – أغسطس – نوفمبر) من كل عام.

ويحول المعاش على حسابات الأعضاء بأحد البنوك المعتمدة لدى الاتحاد، على أن يقوم العضو الأساسى بتحديث بياناته كل أربعة أعوام، بينما يقوم الورثة بتحديث بياناتهم كل عامين.

التنويه عن صرف المعاش برسائل نصية 

َوأرسلت إدارة النظم والمعلومات، أكثر من 100 ألف رسالة للأعضاء على أرقام هواتفهم المسجلة لدى إدارة المعاشات، للتنويه عن صرف المعاش اليوم.

يذكر أن اتحاد نقابات المهن الطبية يقدم معاشا لأعضائه من النقابات الأربع أعضاء الاتحاد عند بلوغ سن الـ60. 

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.