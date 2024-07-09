يقدمه شريف مدكور.. تفاصيل حفل ديانا حداد في مهرجان العلمين 2024

ضمن مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية التي تستضيفها مدينة العلمين الجديدة ضمن فعاليات مهرجانها في دورته الثانية، التي تنطلق في الفترة من 11 يوليو إلى 30 أغسطس المقبل، تشارك الفنانة اللبنانية ديانا حداد للمرة الأولى في مهرجان العلمين 2024، يقام يوم 10 أغسطس على المسرح الروماني بالمدينة التراثية، ويقدمه الإعلامي شريف مدكور.

وفتح موقع «تذكرتي» باب حجز حفل الفنانة ديانا حداد في مهرجان العلمين 2024، وتأتي التذاكر في فئتي الـ VIP بـ 800 جنيه، بالإضافة إلى فئة 300 جنيها، ويبدأ الحفل في تمام الساعة 10 مساء ويستمر ساعتين حتى 12 بعد منتصف الليل.

نجوم الغناء في مصر والوطن العربي يضيئون حفلات العلمين 2024

على مدار 50 يوما كاملة تستضيف مدينة العلمين مجموعة كبيرة من الفعاليات المتنوعة ما بين الغنائية والمسرحية والرياضية، إلى جانب عدد من الفعاليات الترفيهية، وتقام خلال تلك الفترة أكثر من 10 حفلات موسيقية لأبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، من بينهم محمد منير، عمرو دياب، كاظم الساهر، مدحت صالح، هاني شاكر، الموسيقار عمر خيرت، رامي جمال، ويجز، سعاد ماسي وفريق كايروكي وغيرهم.