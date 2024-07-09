«القومي لحقوق الإنسان» يناقش سبل التعاون المشترك مع وفد حقوقي كويتي

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفد الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت برئاسة السفير جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان، والمستشارة هدى الشايجي عضو مجلس إدارة الديوان ورئيس اللجنة الدائمة لحقوق الأسرة والوفد المرافق لهم.

في بداية اللقاء، أكدت رئيسة المجلس السفيرة مشيرة خطاب، عمق العلاقة التاريخية التي تربط بين البلدين، مشيرة إلى أن المجلس يرحب بالتعاون مع كافة المؤسسات المماثلة لِما يساهم في تبادل الخبرات ودعم القدرات.

واستعرضت خطاب خلال اللقاء الجهود التي يقوم بها المجلس على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من أجل نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الانسان، وعلاقة المجلس بالمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان

فيما قام عدد من أعضاء المجلس القومي أمناء اللجان والوحدات باستعراض أنشطتهم المختلفة التي يقومون بها، من خلال تلك اللجان والوحدات طبقاً لخطة المجلس التنفيذية واستراتيجية عمل المجلس في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ومن جانبه، أعرب رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت عن سعادته لزيارة جمهورية مصر العربية، والاطلاع على تجربة المجلس القومي لحقوق الإنسان الثرية في نشر وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، معربا عن تطلعه بالتعاون مع المجلس بما يساهم في دعم القدرات المؤسستين، وتم توجيه الدعوة لرئيسة المجلس لزيارة دولة الكويت، وقد اتفق الجانبان على توقيع بروتوكول تعاون مشترك خلال الفترة المقبلة.