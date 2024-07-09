تفاصيل استقرار مؤشر الدولار عالميا اليوم الثلاثاء والتوقعات المقبلة

استقر مؤشر الدولار عند 105 نقطة اليوم الثلاثاء، حيث تجنب المستثمرون القيام بمراهنات كبيرة قبل شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.

كما استعدت الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية الرئيسية هذا الأسبوع والتي قد تلقي الضوء على مسار أسعار الفائدة، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economic.

ومع ذلك، ظل المؤشر قريبًا من أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع بعد أن خسر ما يقرب من 1% الأسبوع الماضي حيث عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى خفض أسعار الفائدة قريبًا.

ارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة

وأظهرت البيانات الأسبوع الماضي أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام عند 4.1%، وانكمش نشاط الخدمات بشكل غير متوقع وفشل نمو العمالة الخاصة في تلبية التوقعات.

وترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 76% لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مع تسعير خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في ديسمبر أيضًا.

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير 1985. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بمقدار 0.0472 أو 0.04% إلى 105.0258 نقطة يوم الثلاثاء 9 يوليو من 104.9786 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 106.57 نقطة بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتداول عند 109.54 نقطة في غضون 12 شهرًا.