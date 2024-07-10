لماذ لا يجب شرب الماء بعد تناول البطيخ مباشرة؟.. أضرار غير متوقعة

البطيخ فاكهة الصيف التي لا غنى عنها، لأنه يساهم في الترطيب بسبب محتواه الغني من المياه والسكر والألياف، لكن ميزة هذه الفاكهة قد تتحول إلى ضرر جسيم يؤذي المعدة، بسبب عادة شهيرة، إذ يحذر الأطباء من تناول الماء مع البطيخ والأفضل الانتظار قليلًا، فماذا يحدث إذ خالف الشخص هذه التحذيرات وفق موقع« times of india».

ماذا يحدث عند شرب المياه مع تناول البطيخ؟

قد يؤثر شرب الماء بعد تناول البطيخ على الجهاز الهضمي، إذ يتكون البطيخ في الغالب من الماء والسكر والألياف، وتحتاج الميكروبات أو البكتيريا إلى الماء والسكر للنمو والانتشار، وإذا شربت الماء بعد تناول البطيخ، فهناك احتمالات أكبر لانتشار الميكروبات عبر الجهاز الهضمي.

وعلى الرغم تباين الآراء حول هذه العادة، فمن الأفضل تجنب شرب الماء لبعض الوقت بعد تناول البطيخ، ويقترح خبراء الصحة أنه يجب على المرء أن يشرب الماء بعد ساعة واحدة من تناول الفاكهة، خاصة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل البطيخ والشمام والخيار والبرتقال والفراولة، لأن شرب الماء مباشرة بعد تناول الفاكهة مثل البطيخ قد يؤدي إلى اضطراب مستويات الأس الهيدروجيني في الجهاز الهضمي، كما يمكن أن يؤدي تناول كمية كبيرة من السوائل بعد تناول البطيخ إلى الإصابة بالإسهال أو الانتفاخ أو القيء، ومن الأفضل تجنب شرب الماء لتجنب هذه الحالات.

الدكتور محمد العربي، استشاري التغذية العلاجية، قال في تصريحات لـ«الوطن» إنه لا يجب شرب الماء أثناء تناول الطعام، محذرًا من هذه العادة التي يمكن أن تتسبب في إعاقة عملية الهضم، أو ما يطلق عليه طبيًا عسر الهضم.

ممنوع تناول البطيخ والحليب

من الأمورالتي يجب أن تنتبه إليها ايضًا، عدم تناول البطيخ مع الحليب، لأنهم من طبيعة معاكسة، البطيخ حمضي بطبيعته، بينما الحليب حلو، ويمكن أن يؤدي الجمع بين الاثنين إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، وتراكم السموم، والقيء أو الإسهال، علاوة على ذلك، يحتوي البطيخ على نسبة عالية من السوائل، وقد يؤدي تناول الحليب وهو سائل آخر بعده إلى الشعور بثقل في المعدة.