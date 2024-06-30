7 فوائد غير متوقعة لبذور البطيخ على الجسم.. «مش هترميها تاني»

لطالما أزعجتنا تلك البذور الصغيرة عند تناول البطيخ، ونسعى إلى التخلص منها حفاظا على مذاق هذه الفاكهة الصيفية التي تساهم في ترطيب الجسم والتغلب على درجات الحرارة المرتفعة.

ولحسن الحظ، لتلك البذور السوداء فوائد عديدة تنعكس على صحة الإنسان، ونستعرضها في السطورالتالية.

فوائد بذور البطيخ

يحتوي لب البطيخ على مجموعة من العناصر الغذائية التي تساعد أعضاء الجسم في أداء وظائفها الحيوية وتقوية الجهاز المناعي مع تسهيل عملية الهضم، بحسب الدكتور أحمد عبدالمنعم استشاري التغذية العلاجية، الذي أوضح في حديثه لـ«الوطن» أن تناول بذور البطيخ يعني الحصول على عدة فوائد صحية يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1. دعم صحة القلب واستقرار ضغط الدم

تعمل الأحماض الدهنية التي تحتوي عليها بذور البطيخ على تخفيض مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي الوقاية من النوبات القلبية وعلاج أمراض القلب التاجية، إلى جانب زيادة الشعور بالشبع وهو ما يمكن الاستفادة منه في التخلص من الوزن الزائد.

2. تقوية العظام

بحسب «عبدالمنعم»، يلعب عنصر الماغنيسيوم الموجود في تلك البذور دورا هاما في تقوية العظام وحمايتها من الهشاشة والضعف، إضافةً إلى تقوية جهاز المناعة.

3. الحفاظ على صحة الشعر

تناول بذور البطيخ يضمن استفادة الشعر مما تحتويه من معادن ضرورية لنموه وزيادة تدفق الدم إليه، ومن ضمنها الحديد الذي يحمي الشعر من التساقط، كما يمكن تحويل تلك البذور إلى زيت يعمل على تكثيف الشعر الخفيف.

4. حل مشكلات البشرة

تحتوي بذور البطيخ على نسبة عالية من أحماض «أوميجا 3» التي تُساعد على تحسين صحة ونضارة البشرة، والقضاء على حب الشباب ومنع التصبغات.

5. الحفاظ على صحة الدماغ

يعتبر حمض الفوليك أسيد المتوفر في بذور البطيخ واحدا من العناصر الضرورية لصحة الدماغ والوقاية من أمراض الشيخوخة، بحسب استشاري التغذية العلاجية.

6. تنظيم مستويات السكر في الدم

بفضل فيتامين «B»، يمكن تحويل الطعام المتناول إلى طاقة بشكل سريع، وبالتالي تخفيض مستويات السكر ودعم الجهاز الهضمي.

7. تنشيط الدورة الدموية

سواء تناولت بذور البطيخ نيئة أو بعد تحميصها، ستحصل على فوائد الزنك الموجودة بها والتي تعمل على تنشيط الدورة الدموية والوقاية من الجلطات.