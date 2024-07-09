محافظ الدقهلية يمر على المخابز لمراقبة سير العمل وشكاوى المواطنين

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولة مفاجئة في الساعات الأولى من اليوم، على مختلف المخابز من أجل التأكد من تطبيق المواصفات المحددة على العيش والالتزام بالتعليمات والسلامة الصحية للمواطنين، واستمع إلى شكاوى المواطنين.

مرور المحافظ علي المخابز بالدقهلية بشكل مفاجئ

وأشارت المحافظة إلى أن محافظ الدقهلية توجه إلى مخابز المنصورة بشكل مفاجئ، واستمع إلى شكاوي المواطنين، من أجل توفير الخدمات المتكاملة للمواطنين، وتوجه إلى قرية الخيرية وتفقد عددا من المخابز.

وتوجه اللواء طارق مرزوق إلى مدينة جمصة وقام بعمل جولة مفاجئة للمدينة تفقد خلالها أحد المخابز وأمر بتوفير كراسي انتظار لكبار السن، ووعدهم باستمرار المراقبة والمتابعة، مؤكدا علي أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بالوزن وتلبية احتياجات المواطنين.

وبدأ محافظ الدقهلية عمله بعد أن وصل إلى ديوان المحافظة يوم السبت الماضي من خلال عمل جولات في الشوارع المنصورة وزيارة مستشفي طلخا للوقوف علي مدي مستوي النظافة والإشغالات وانتظام المرور وتقديم الخدمات الطبية.

إحالة مدير مستشفى نبروه للتحقيق لسوء حالة النظافة

وتم استلام دفعة جديدة من لحوم الأضاحي لإطعام الطعام بإجمالي 2 طن من أجل توزيعها على الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، وتم عمل جولات مفاجئة علي مستشفي نبروه ومجلس مدينة نبروة بعد منتصف الليل، وتم إحالة مدير مستشفى نبروه للتحقيق لسوء الحالة الخاصة بالنظافة العامة للمستشفى وعدم انتظام العمل بالنوبتجية الليلية.