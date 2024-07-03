جامعة المنصورة تهنئ أحمد العدل لتوليه منصب نائب محافظ الدقهلية

قدم الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، التهنئة للدكتور أحمد أنور العدل، المدرس بقسم علم النفس والاجتماع بكلية الآداب بالجامعة، بعد توليه منصب نائب محافظ الدقهلية في حركة المحافظين 2024.

تهنئة جامعة المنصورة لنائب محافظ الدقهلية

وفي منشور له عبر الصفحة الرسمية على «فيسبوك»، أعرب خاطر عن سعادته بإسناد المنصب الجديد له، وتمنه له التوفيق :«يتقدم الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة و السادة النواب وجميع منسوبى الجامعة بالتهنئة للدكتور أحمد أنور العدل المدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة لقرار فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوليه منصب نائب محافظ الدقهلية.متمنياً لسيادته دوام التوفيق والسداد».

تقدم عجلة التنمية والتطور في الدقهلية

وكان الدكتور أحمد أنور العدل نائب محافظ الدقهلية أكد لـ«الوطن»، سعيه لتقديم كل الخدمات، ودفع عجلة التنمية واستمرار العمل الاقتصادي من أجل تقدم المحافظة والدولة بشكل عام.

وأوضح أنه واحد من أبناء الدقهلية لذا يعرف الكثير عن أهم ما يشغل المواطنين في المحافظة ويعمل على تقديم الحلول في مختلف القضايا من أجل استمرار التنمية.