أول تصريح لنائب محافظ الدقهلية: التنمية الاقتصادية أولوية

أكد الدكتور أحمد أنور العدل نائب محافظ الدقهلية، أنه يسعى لإنجاز العديد من المشروعات، وتقديم خدمات حقيقية على أرض الواقع من أجل مواطني المحافظة، مُشيرا في أول تصريح له، بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، إلى أنه دائما سيكون بين الأهالي لتحقيق التقدم والتنمية المرجوة.

أول تصريح من نائب المحافظ بالدقهلية الجديد

وأوضح العدل في تصريحات لـ«الوطن»، أن هدفه الأساسي سيوجه نحو الملفات الاقتصادية وحل الكثير من مشاكل وقضايا المواطنين العاجلة بالمحافظة، والتي من ضمنها القمامة والتشجير والتعديات وغيرها من المواضيع الهامة التي تشغل بال المواطنين.

العمل على دفع التنمية والاقتصاد بالدقهلية

وأكد أن العمل يجري من خلال الاطلاع على كافة القضايا المهمة في محافظة الدقهلية وتقديم حلولا سريعة للمواطنين في مختلف الملفات والتي من أهمها الاقتصاد والتنمية، مشيرا إلى أن الدقهلية محافظة كبيرة وتحتاج للعمل المستمر من أجل تطويرها.

وشدد على أن «باب مكتبه سيظل متاحًا للجميع، مع استمرار التعامل مع أهالي الدقهلية بشكل مباشر للقضاء على أي مشاكل تواجههم، والعمل على تقدم عجلة التنمية والتطوير الاقتصادي بالمحافظة».