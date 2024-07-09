عضو «دفاع النواب»: برنامج الحكومة يستهدف دعم الأمن القومي والاقتصاد الوطني

قالت منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن إنَّ بيان رئيس الحكومة سلط الضوء علي أهم المشاكل والتحديات التي يعاني منها المواطن المصري وخاصة ملف التعليم والصحة والأسعار التي يعاني منها المواطن.

صمود الاقتصاد أمام التحديات العالمية

وأوضحت منال نصر في تصريحات صحفية لها، أنَّ الاقتصاد المصري صمد ضد الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية التي واجهت العالم الفترة الماضية، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية لملف الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنَّ الاقتصاد المصري نجح بفضل برنامج الإصلاح الهيكلي التي تبنته الحكومة لدعم الاستثمار في مصر والنهوض بالاقتصاد.

جلسة بيان الحكومة تاريخية

وأكّدت عضو مجلس النواب أنَّ جلسة إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب تاريخية، خاصة أنَّ برنامج الحكومة يرتكز على 3 محاور رئيسية وهي ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكّين القطاع الخاص وضبط الأسعار والحد من التضخم.

وشددت على ضرورة أنَّ تدرك الحكومة الجديدة حجم التحديات أمام الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل أزمات خارجية متعددة ومتلاحقة أثرت بشكل سلبي على عجلة الإنتاج، والعديد من القطاعات وفي مقدمتها الصناعة.

الحفاظ على الأمن القومي

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنَّ برنامج الحكومة تطرق لواحدة من أهم القضايا في ظل تفاقم حدة الصراعات بالدول المحيطة بنا، فقد تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية الحفاظ على الأمن القومي.