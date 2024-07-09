رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عضو «دفاع النواب»: برنامج الحكومة يستهدف دعم الأمن القومي والاقتصاد الوطني

كتب:

محمد جعفر
02:28 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
منال نصر

منال نصر

قالت منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن إنَّ بيان رئيس الحكومة سلط الضوء علي أهم المشاكل والتحديات التي يعاني منها المواطن المصري وخاصة ملف التعليم والصحة والأسعار التي يعاني منها المواطن.

صمود الاقتصاد أمام التحديات العالمية 

وأوضحت منال نصر في تصريحات صحفية لها، أنَّ الاقتصاد المصري صمد ضد الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية التي واجهت العالم الفترة الماضية، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية لملف الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنَّ الاقتصاد المصري نجح بفضل برنامج الإصلاح الهيكلي التي تبنته الحكومة لدعم الاستثمار في مصر والنهوض بالاقتصاد.

جلسة بيان الحكومة تاريخية 

وأكّدت عضو مجلس النواب أنَّ جلسة إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب تاريخية، خاصة أنَّ برنامج الحكومة يرتكز على 3 محاور رئيسية وهي ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكّين القطاع الخاص وضبط الأسعار والحد من التضخم.

وشددت على ضرورة أنَّ تدرك الحكومة الجديدة حجم التحديات أمام الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل أزمات خارجية متعددة ومتلاحقة أثرت بشكل سلبي على عجلة الإنتاج، والعديد من القطاعات وفي مقدمتها الصناعة.

الحفاظ على الأمن القومي

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أنَّ برنامج الحكومة تطرق لواحدة من أهم القضايا في ظل تفاقم حدة الصراعات بالدول المحيطة بنا، فقد تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية الحفاظ على الأمن القومي.

اقرأ المزيد:

أستاذ اقتصاد: بيان الحكومة الجديدة واقعي.. ومصر تستطيع تخطي الصعاب بمواردها

عضو بـ«الشيوخ»: الحكومة الجديدة حريصة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

حزب المؤتمر: بيان الحكومة الجديدة بداية جديدة لاستكمال البناء 

«زراعة النواب»: برنامج الحكومة يحقق رؤية القيادة السياسية للجمهورية الجديدة

عضو «برلمانية الوفد»: خطاب الحكومة يؤكد سعيها للانتقال إلى الجمهورية الجديدة

د. غادة علي تكتب: تحديات عمل الحكومة الجديدة

الأربعاء.. أول اجتماعات اللجنة البرلمانية لدراسة برنامج الحكومة الجديدة
بقلم محمد جعفر