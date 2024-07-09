مصر القوية لا تترك أولادها.. كيف تحمي الدولة أبنائها بالخارج في وقت الأزمات؟

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا عن دور الدولة وقدرتها على إدارة الأزمات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة.

قدرة الدولة المصرية على حماية أبنائها بالخارج

وأضاف المركز، أن هناك أزمات وصراعات دولية وإقليمية متلاحقة خلال الفترة الأخيرة أثبتت الدولة خلالهم قدرتها على حماية أبنائها بالخارج.

الأزمة السودانية

فعّلت الحكومة غرفة عمليات الوزارة للتعامل مع الوضع، وكان هناك تواصل مستدام منذ اللحظة الأولى للتعامل الفوري، وحصر أعداد المصريين في السودان وتحديد مواقعهم استعدادًا لإجلائهم، وتوفير احتياجاتهم الأساسية للحياة خلال ظروف الحرب.

وأسفرت الجهود عن إنقاذ أكثر من 10 آلاف مصري معظمهم من الدارسين في السودان، كما قدمت المساعدة للعديد من الأجانب على الإجلاء سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو، فضلاً عن جهود إدماج الطلاب العائدين في النظام التعليمي المصري ومحاولة تذليل مختلف العقبات حفاظا على مستقبلهم.

الأزمة الروسية الأوكرانية

تم إجلاء معظم المصريين في أوكرانيا عن طريق الدول الأوروبية الحدودية، وحرصت الوزارة على متابعة من آثروا البقاء هناك في مرحلة ما بعد اندلاع الصراع فضلاً عن جهود عديدة على مدار الساعة لمتابعة مشكلات ومقترحات المصريين بالخارج هناك.

الزلزال المدمر في تركيا وسوريا

جمعت الوزارة كل المعلومات عن جاليتيها في البلدين بالتعاون مع مركز ميدسي لشباب الدارسين، وتمت مساعدة الجميع على إيجاد الملاذ الآمن بعيدًا عن نطاق الزلزال، ما عدا عائلة مصرية واحدة فقدت حياتها تحت الأنقاض.

إعصار دانيال في المغرب وليبيا

عقدت الوزارة غرفة العمليات على مدار الساعة ولم تسجل الحالة المغربية أي بلاغات عن ضحايا أو مصابين مصريين، في حين أن الوضع في ليبيا كان على النقيض؛ حيث ضرب الإعصار بؤرة من بؤر وجود المصريين، وتم العمل على إنقاذ أكبر قدر ممكن منهم.

وتكاد تكون مصر هي الدولة الوحيدة التي استطاعت قواتها المسلحة التوجه بشكل فوري مع بداية الإعصار لمحاولة الإنقاذ واستطاعت انتشال 87 جثمانًا لمواطنين مصريين وإعادتهم للدفن في أرض الوطن.

الحرب في غزة

منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023 والدولة المصرية بأكملها تحاول تقديم الدعم لأهالي غزة وتنظيم دخول المساعدات الإنسانية من جميع الأطراف عبر معبر رفح رغم كونه معبر أشخاص لا بضائع، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإجلاء عشرات المصريين العالقين في القطاع.