«الأرصاد» تكشف موعد ذروة الموجة الحارة.. درجة الحرارة تتجاوز 40 على القاهرة

تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، حيث أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود موجة حارة بداية من اليوم الثلاثاء.

وكشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، موعد وتفاصيل ذروة الموجة الحارة التي تضرب البلاد بداية من اليوم.

ذروة الموجة الحارة

ومن المتوقع أن تكون ذروة الموجة الحارة خلال يومي الخميس والجمعة، وتتجاوز درجات الحرارة العظمى على القاهرة خلال اليومين حاجز الـ40 درجة مئوية.

وتأتي تلك الموجة الحارة نتيجة تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمى الذى تصاحبه كتل هوائية شديدة الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة، لترتفع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن نسب الرطوبة سترتفع خلال فترات الليل خاصة مع انخفاض سرعات الرياح.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى: العظمى 38 والمحسوسة 40 والصغرى 27 درجة مئوية.

- الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 37 والمحسوسة 39 والصغرى 26 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 32 والمحسوسة 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى ووسط سيناء: العظمى 34 والمحسوسة 37 والصغرى 25 درجة مئوية

- سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 والصغرى 25 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 والصغرى 28 درجة مئوية.