انخفاض في أسعار الدواجن البيضاء الآن.. تبدأ من 77 جنيها للمستهلك

شهدت أسعار الدواجن البيضاء، اليوم الثلاثاء 9-7-2024، انخفاضا في أسواق التجزئة المصرية، ليسجل أدنى سعر، نحو 77 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الدواجن البيضاء

وسجل متوسط سعر الدواجن البيضاء، اليوم 89.5 جنيهًا للكيلو، بتراجع نحو 0.51 قرشا عن أسعار أمس، و3.8 جنيهات عن أسعار الأسبوع الماضي، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

ويسجل أدنى سعر للدواجن البيضاء ما بين 77-87 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق، بينما يأتي أعلى سعر عند 115 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

وسجل متوسط سعر الدواجن البلدي، اليوم الثلاثاء، 121.76 جنيه للكيلو، ليسجل أدنى سعر 93 جنيهًا للكيلو، بينما يأتي أعلى سعر عند 135 جنيهًا للكيلو، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.